Блогер Николай Редькин выразил свое отношение к песням-ремейкам

Как рассказал Звук Медиа Николай на презентации альбома-компиляции Le Catalogue Edition группы «Обе Две», любовь к ретро и перепевкам старого материала существует уже очень давно. Сейчас это сделать даже проще: достаточно выкупить определенные права у лейбла и «проапгрейдить» трек.