Блогер Николай Редькин выразил свое отношение к песням-ремейкам

Экс-ведущий «Вписки» уверен, что этот тренд касается всего мира, а не только российской музыкальной индустрии.
Как рассказал Звук Медиа Николай на презентации альбома-компиляции Le Catalogue Edition группы «Обе Две», любовь к ретро и перепевкам старого материала существует уже очень давно. Сейчас это сделать даже проще: достаточно выкупить определенные права у лейбла и «проапгрейдить» трек.
«Я постоянно езжу в такси и слышу, как по радио играют каверы, ремиксы, ремейки на хиты девяностых, нулевых. Людям нравится слышать знакомые мелодии. Нечто такое, что они хотя бы отдаленно слышали и знают», — порассуждал автор шоу «БРОКЕН ДЭНС».
По мнению Николая, старые хиты подгоняются под новые стандарты, чтобы у людей не возникало чувство, будто это все осталось в прошлом.
«Я видел безумное количество прослушиваний в одном из сервисов у группы “5sta Family”. Все потому, что появились фонк-ремиксы на их хит “Зачем”. Эти версии безумно сильно вирусятся, живут в роликах своей жизнью», — добавил Редькин.
Ранее Николай рассказал, про какого музыканта он бы снял фильм.