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Федеральному замминистру Шевелкиной показали объекты в Калачинске

В Омской области с рабочим визитом побывала заместитель министра сельского хозяйства РФ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель Министра сельского хозяйства России посетила строительный объект в Калачинском районе.

В рамках рабочего визита в район Ксения Шевёлкина ознакомилась с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект возводится в рамках проекта Калачинской сельской агломерации, которая входит в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

Проект включает в себя 5 объектов общей стоимостью 711,5 млн рублей.

На данный момент ведется строительство блочно-модульной котельной. Завершена установка оборудования, обеспечивающего доступ к Wi-Fi на центральной площади города Калачинска. Также завершен капитальный ремонт Тургеневского сельского клуба и Куликовского дома культуры.