Федеральному замминистру Шевелкиной показали объекты в Калачинске

В рамках рабочего визита в район Ксения Шевёлкина ознакомилась с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект возводится в рамках проекта Калачинской сельской агломерации, которая входит в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».