Федеральному замминистру Шевелкиной показали объекты в Калачинске

Заместитель Министра сельского хозяйства России посетила строительный объект в Калачинском районе.
В рамках рабочего визита в район Ксения Шевёлкина ознакомилась с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Объект возводится в рамках проекта Калачинской сельской агломерации, которая входит в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».
Проект включает в себя 5 объектов общей стоимостью 711,5 млн рублей.
На данный момент ведется строительство блочно-модульной котельной. Завершена установка оборудования, обеспечивающего доступ к Wi-Fi на центральной площади города Калачинска. Также завершен капитальный ремонт Тургеневского сельского клуба и Куликовского дома культуры.