Массовую драку устроили прямо на дороге в центре Ростова-на-Дону

«Эпичная драка» произошла в центре Ростова-на-Дону. Именно так назвали произошедший накануне конфликт очевидцы, в качестве подтверждения в соцсетях было опубликовано видео, снятое на месте происшествия.
По словам ростовчан, ссора случилась на улице Максима Горького якобы из-за того, что «кто-то оскорбил девушку».
Судя по съемке, разборка состоялась вечером, прямо посреди улицы, на трамвайных рельсах. Причем дрались не только мужчины, на видео попали и две женщины. Всего участвовали несколько человек, остальные просто смотрели или снимали происходящее на камеры своих гаджетов.
Чем закончились выяснения отношений, неизвестно. Официальных комментариев от пресс-службы МВД пока не поступало.