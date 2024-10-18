Массовую драку устроили прямо на дороге в центре Ростова-на-Дону

Судя по съемке, разборка состоялась вечером, прямо посреди улицы, на трамвайных рельсах. Причем дрались не только мужчины, на видео попали и две женщины. Всего участвовали несколько человек, остальные просто смотрели или снимали происходящее на камеры своих гаджетов.