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Массовую драку устроили прямо на дороге в центре Ростова-на-Дону

Несколько мужчин и женщин устроили драку на одной из улиц Ростова.

Источник: Комсомольская правда

«Эпичная драка» произошла в центре Ростова-на-Дону. Именно так назвали произошедший накануне конфликт очевидцы, в качестве подтверждения в соцсетях было опубликовано видео, снятое на месте происшествия.

По словам ростовчан, ссора случилась на улице Максима Горького якобы из-за того, что «кто-то оскорбил девушку».

Судя по съемке, разборка состоялась вечером, прямо посреди улицы, на трамвайных рельсах. Причем дрались не только мужчины, на видео попали и две женщины. Всего участвовали несколько человек, остальные просто смотрели или снимали происходящее на камеры своих гаджетов.

Чем закончились выяснения отношений, неизвестно. Официальных комментариев от пресс-службы МВД пока не поступало.