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Восточный выезд в Уфе закроют на два часа 20 октября

Движение будет закрыто из-за монтажных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно закроют движение по Восточному выезду. Об этом сообщили в региональном минтрансе. Уточняется, что ограничения будут введены в воскресенье, 20 октября, с 2:00 до 4:00.

Причиной полного закрытия выезда стали монтажные работы. В ночные часы строители намерены установить весогабаритные рамки.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данное ограничение при планировании поездок, — обратились к жителям Уфы в ведомстве.

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