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Самарские врачи вернули лицо пациенту с огнестрелом

САМАРА, 18 октября, ФедералПресс. В Самаре хирурги провели уникальную операцию пациенту, который потерял часть лица. Мужчине предстоит пережить еще одно вмешательство — пластические хирурги установят ему индивидуальные эндопротезы.

«Мужчина пострадал от огнестрельного ранения, ему восстановили часть лица», — сообщили специалисты СамГМУ.

Пациент прибыл с Дальнего Востока, из-за травмы у него произошла массивная потеря тканей лица. Мужчина даже не мог толком есть и из-за этого получил среднюю степень истощения.

Вся операция заняла у хирургов 8 часов. Сейчас пациент находится дома — ждет, пока пересаженные ткани приживутся. А пока специалисты изготавливают для него индивидуальные эндопротезы — их мужчине установят через 3 месяца.

здоровье