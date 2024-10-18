Самарские врачи вернули лицо пациенту с огнестрелом

«Мужчина пострадал от огнестрельного ранения, ему восстановили часть лица», — сообщили специалисты СамГМУ.
Пациент прибыл с Дальнего Востока, из-за травмы у него произошла массивная потеря тканей лица. Мужчина даже не мог толком есть и из-за этого получил среднюю степень истощения.
Вся операция заняла у хирургов 8 часов. Сейчас пациент находится дома — ждет, пока пересаженные ткани приживутся. А пока специалисты изготавливают для него индивидуальные эндопротезы — их мужчине установят через 3 месяца.