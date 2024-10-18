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Из туалета прямиком в полицию: пассажир рейса Минск — Калининград не дождался посадки и закурил в самолёте

Нарушителя задержали в Храброво.

Источник: РИА "Новости"

Пассажир рейса Минск — Калининград не дождался посадки и закурил в туалете. Об этом сообщает Западное ЛУ МВД на транспорте.

39-летнего жителя ближнего зарубежья задержали и отправили в дежурную часть транспортной полиции. Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и объектах»).

В ЛУ МВД напомнили, что авиакомпания может отказать в перевозке тем, кто не соблюдает правила поведения на борту, и потребовать возмещения возможных убытков.

В аэропорту Екатеринбурга транспортные полицейские поймали 36-летнего калининградца, который курил на борту самолёта.

Прокуратура