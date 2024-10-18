Из туалета прямиком в полицию: пассажир рейса Минск — Калининград не дождался посадки и закурил в самолёте

Пассажир рейса Минск — Калининград не дождался посадки и закурил в туалете. Об этом сообщает Западное ЛУ МВД на транспорте.
39-летнего жителя ближнего зарубежья задержали и отправили в дежурную часть транспортной полиции. Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и объектах»).
В ЛУ МВД напомнили, что авиакомпания может отказать в перевозке тем, кто не соблюдает правила поведения на борту, и потребовать возмещения возможных убытков.
В аэропорту Екатеринбурга транспортные полицейские поймали 36-летнего калининградца, который курил на борту самолёта.