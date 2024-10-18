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Какие причалы отремонтируют в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале № 147 на Графской пристани, № 49 в Инкермане и № 10 на Северной стороне Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Проводятся проектно-изыскательские работы, которые находятся в активной фазе и планируются к завершению с направлением на экспертизу», — добавили в департаменте.

На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаевуточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.

«У нас в этом году появляется финансирование по двум объектам. Это реконструкция причалов 11 и 146, и мы намерены уже приступить к проектированию, а потом к строительно-монтажным работам», — сообщил Таматаев.

В 2023 году власти города сообщали, что проектирование четырех причалов в Севастополе откладывается на 2024 год. Тогда отмечалось, что на проектирование уйдет около года.

В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.

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