Путешествуем по России | Природа Южного Урала

Челябинская область расположена на Урале и богата разнообразными ландшафтами: горы, леса, лесостепи, степи, реки и озера. На ее территории расположены древние Уральские горы и чистейшее озеро Тургояк.
Формирование территории Челябинской области началось в 18-м веке. Основанный в 1736 году. Город Челябинск стал важным торговым и культурным центром. В XIX веке область активно развивалась благодаря промышленности, особенно металлургии и машиностроению.
Область известна метеоритом, который упал в 2013 году в районе озера Чебаркуль. Размер метеороида (не путать с метеоритом), влетевшего в атмосферу Земли, сравним с шестиэтажным домом. Вес самой крупной части, упавшей на землю — 503 кг. Она хранится в историческом музее Южного Урала.
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