Путешествуем по России | Природа Южного Урала

Область известна метеоритом, который упал в 2013 году в районе озера Чебаркуль. Размер метеороида (не путать с метеоритом), влетевшего в атмосферу Земли, сравним с шестиэтажным домом. Вес самой крупной части, упавшей на землю — 503 кг. Она хранится в историческом музее Южного Урала.