Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путешествуем по России | Природа Южного Урала

В нашей огромной стране немало неизведанных локаций и удивительных мест для туристических поездок. Предлагаем вместе с нами отправиться в путешествие по самым интересным городам России. На очереди — природа Южного Урала.

Челябинская область расположена на Урале и богата разнообразными ландшафтами: горы, леса, лесостепи, степи, реки и озера. На ее территории расположены древние Уральские горы и чистейшее озеро Тургояк.

Формирование территории Челябинской области началось в 18-м веке. Основанный в 1736 году. Город Челябинск стал важным торговым и культурным центром. В XIX веке область активно развивалась благодаря промышленности, особенно металлургии и машиностроению.

Область известна метеоритом, который упал в 2013 году в районе озера Чебаркуль. Размер метеороида (не путать с метеоритом), влетевшего в атмосферу Земли, сравним с шестиэтажным домом. Вес самой крупной части, упавшей на землю — 503 кг. Она хранится в историческом музее Южного Урала.

Как организовать путешествие по региону, что посмотреть и куда сходить — смотрите в диафильме Новостей Mail.

Еще больше фотопрогулок с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.