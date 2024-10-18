Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников награжден за заслуги на международном уровне

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), провела награждение руководителей и специалистов предприятий атомной промышленности со всего мира. Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области атомной энергетики «Nuclear Excellence Award» стал директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников. Награждение прошло в рамках XVII Генеральной ассамблеи ВАО АЭС, которая состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) и была приурочена к 35-летнему юбилею организации.