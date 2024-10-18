Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников награжден за заслуги на международном уровне

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), провела награждение руководителей и специалистов предприятий атомной промышленности со всего мира. Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области атомной энергетики «Nuclear Excellence Award» стал директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников. Награждение прошло в рамках XVII Генеральной ассамблеи ВАО АЭС, которая состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) и была приурочена к 35-летнему юбилею организации.
— Ростовская атомная станция — активный участник инициативы Ассоциации «Курс на совершенство». Ее цель — исключение или минимизация событий, которые влияют на безопасную эксплуатацию атомных станций. Волгодонские атомщики уже четыре года при поддержке Ассоциации внедряют и используют инструменты этой инициативы в своей работе — процессы улучшенного мониторинга, партнерских проверок, технической поддержки, развития лидерства, — рассказал Андрей Сальников.
Как отмечают специалисты Московского центра Ассоциации, Ростовская АЭС возглавляет рейтинг по показателям безопасности и эффективности Ассоциации. При этом все четыре энергоблока атомной станции имеют высший индекс — 100, который определяется по 10 показателям эффективности работы, включая показатели коллективной дозы радиационного облучения, работоспособность систем безопасности и другие.
Безопасность является одним из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Электроэнергетический дивизион корпорации принимает активное участие в работе по внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, внедрению информационных технологий и повышению культуры безопасности.
НАША СПРАВКА.
Премия «За высочайшие достижения в области ядерной энергетики» была учреждена в 2003 году для признания заслуг отдельных лиц, внесших значительный вклад в достижение совершенства в области эксплуатации атомных электростанций, инфраструктуры, поддерживающей работу АЭС.