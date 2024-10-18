Исследователи впервые провели авиаучет белых медведей в тепловом спектре

«Последовательное проведение инструментальных авиасъемок группировки белого медведя на территории заповедника с использованием беспилотных авиационных систем и вертолета позволит провести сравнительный анализ эффективности применения разных авиационных носителей и определить особенности и целесообразность их использования для разных задач мониторинга. К результатам обработки фотографий, помимо специалистов подключится искусственный интеллект, который обучен на распознавание белых медведей на фотографиях, сделанных в различных погодных условиях. Точность и скорость такой обработки во много раз превосходит человеческие возможности», — заявил участник исследований, исполнительный директор экологического центра «Экофактор» Илья Черноок, чьи слова приводятся в сообщении.