Шесть вузов из Татарстана вошли в топ университетов стран БРИКС

В пояснении к исследованию говорится, что рейтинг строился как ответ на ключевой вопрос: какие университеты гармонично осуществляют образовательную, научную и общественную миссии? В шорт-лист попали 825 образовательных организаций, однако часть из них была исключена как не соответсвующая ряду критериев.