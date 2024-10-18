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В ЮФУ начали создание IT-платформы для обучения проектированию и управлению БПЛА

Веб-сервис по проектированию и управлению БПЛА собираются запустить в ЮФУ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на базе ЮФУ начали работать над созданием IT-платформы для обучения проектированию и управлению БПЛА. Эту информацию подтверждают в вузе.

— Набравшись опыта преподавания и знаний, мы решили создать обучающую платформу для проектирования настройки и управления БПЛА, которую можно будет использовать школьникам, студентам и всем желающим, — пояснила аспирантка ИКТИБ ЮФУ Василиса Михайлова.

Разработчики собираются сделать веб-приложение с тремя модулями. Они будут посвящены поиску комплектующих и проверке компонентов, настройке и тестированию, анализу уязвимостей и управлению БПЛА.

Проект уже прошел акселератор «Южное созвездие БАС», а также получил грант в 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Полученные средства потратили на зарплату разработчикам и на закупку комплектующих БПЛА для тестирования платформы.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев утвердил создание центра беспилотных авиасистем в Ростовской области.