В Минске прохожие нашли двух мужчин без сознания, а судэксперты искали их родных по отпечаткам пальцев

Так, в Ленинском районе столицы прохожие нашли на улице рядом с многоэтажкой мужчину без сознания и документов. Чтобы срочно установить его личность, получить информацию об этимологии и назначить лечение судэксперты дактилоскопировали пациента. По отпечаткам пальцев было установлена личность 43-летнего минчанина.