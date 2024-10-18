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В Минске прохожие нашли двух мужчин без сознания, а судэксперты искали их родных по отпечаткам пальцев

В Минске судэксперты нашли родных двух мужчин без сознания по отпечаткам пальцев.

Источник: Комсомольская правда

В Минске прохожие нашли на улице двух мужчин без сознания и документов, потребовалась помощь судмедэкспертов. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, в Ленинском районе столицы прохожие нашли на улице рядом с многоэтажкой мужчину без сознания и документов. Чтобы срочно установить его личность, получить информацию об этимологии и назначить лечение судэксперты дактилоскопировали пациента. По отпечаткам пальцев было установлена личность 43-летнего минчанина.

И такая же ситуация в тот же день произошла в Октябрьском районе. Случайные прохожие нашли на улице молодого человека без сознания, а судэкперты установили, что это 23-летний житель Минского района.

— В течение одних суток специалисты ГКСЭ дважды выбывали в учреждения здравоохранения Минска для оказания содействия в установлении личности пациентов, — прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас обоим мужчинам оказывается необходимая медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Информацию о них сообщили родственникам.

Ранее мы писали, как пропавшего жителя Витебской области нашли спустя 25 лет в психбольнице на Могилевщине по тесту ДНК: «Поступил молодой мужчина без документов».

А 19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8.