Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

Начались съемки художественной картины «Король и Шут. Навсегда». Режиссером фэнтези-проекта выступил Рустам Мосафир, ранее снявший сериал «Король и Шут» (2023) об одноименной панк-группе.
По сюжету ленты сказочную вселенную собираются уничтожить мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенев (Горшок) похищает Андрея Князева из реальности в сказку. Вместе они защищают созданный ими мир.
В главных ролях по-прежнему Константин Плотников и Влад Коноплев, сообщает Telegram-канал платформы «Кинопоиск». Также на экране снова появятся Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова. Премьера фильма намечена на 2025 год.
Ранее Алексей Горшенев сообщил о планах открыть в Санкт-Петербурге арт-пространство в память о Михаиле.