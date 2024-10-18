Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

По сюжету ленты сказочную вселенную собираются уничтожить мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенев (Горшок) похищает Андрея Князева из реальности в сказку. Вместе они защищают созданный ими мир.