В Омске впервые применили эко-стиль в оформлении придомовой территории

Справка КП: Экостиль — это тренд в дизайне интерьера, который стремится создать естественную и гармоничную обстановку, максимально приближенную к природе. Он основывается на использовании натуральных материалов, экологически чистых технологий и минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Чаще всего в таком стиле используются такие природные материалы, как дерево, камень, бамбук, керамика. Все материалы практически никак не воздействуют на окружающую среду, что делает их использование максимально безопасным.