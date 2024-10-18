В Омске впервые применили эко-стиль в оформлении придомовой территории

В Омске в Новом Амуре подрядчик впервые использовал эко-стиль в оформлении общественного пространства. Компания «Стройбетон» приступила к оформлению придомовой территории нового микрорайона.
На фото, представленными застройщиков пример использования современного эко-стиля с преобладанием природных материалов в современном микрорайоне Омска. Компания использовала экологически чистые материалы для организации пространства для отдыха в спальном микрорайоне Омска.
Справка КП: Экостиль — это тренд в дизайне интерьера, который стремится создать естественную и гармоничную обстановку, максимально приближенную к природе. Он основывается на использовании натуральных материалов, экологически чистых технологий и минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Чаще всего в таком стиле используются такие природные материалы, как дерево, камень, бамбук, керамика. Все материалы практически никак не воздействуют на окружающую среду, что делает их использование максимально безопасным.