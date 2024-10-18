В Самаре без тепла остаются жители 82 домов

В Самаре прошло профильное совещание, на котором обсудили сроки подачи тепла на конкретных адресах. В Самаре отопление не включили в 82 домах, в Тольятти — в пяти, в Отрадном — восьми. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
«Вопрос обеспечения теплом находится в абсолютном приоритете. Главной причиной, почему в отдельных домах люди еще мерзнут, являются аварии на теплосетях. Поставил задачу в считанные дни и даже часы устранить проблемы», — написал Федорищев.
Напомним, по данным на утро 17 октября в Самарской области к теплу остаются не подключенными меньше 1% домов. И.о. замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области рассказал «КП-Самара» о подготовке к холодам. Он оценил удовлетворительно уровень готовности региона к отопительному сезону.