В Самаре без тепла остаются жители 82 домов

В Самаре прошло профильное совещание, на котором обсудили сроки подачи тепла на конкретных адресах. В Самаре отопление не включили в 82 домах, в Тольятти — в пяти, в Отрадном — восьми. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.