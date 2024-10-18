Машинное обучение помогло улучшить экзотическую квантовую материю

Возможности по решению и масштабы этих задач, как отмечают ученые, напрямую зависят от того, как много индивидуальных атомов содержит в себе конденсат Бозе-Эйнштейна. Их число зависит от того, как протекает процесс их охлаждения внутри специальных магнитно-оптических ловушек и как часто эти атомы «сбегают» из этой структуры в процессе охлаждения их облака до температуры, близкой к абсолютному нулю.