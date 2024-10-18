В дни проведения саммита БРИКС в Казани зарегистрируют брак 57 пар

В дни проведения саммита БРИКС в столице Татарстана, с 22 по 24 октября, браки будут регистрировать во всех отделах управления ЗАГС на основании ранее поданных заявлений.
В эти дни планируют узаконить отношения 57 пар. Церемонии бракосочетания пройдут в Центре семьи «Казан», в отделах по улицам Меридианной, Рихарда Зорге, Болотникова.
Из-за вводимых ограничений движения молодоженам, их родным и гостям рекомендуют выезжать на церемонию заблаговременно.
Регистрация расторжения брака будет вестись 22 и 23 октября по предварительной записи на основании ранее поданных заявлений по обоюдному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Услугу окажут в управлении ЗАГС Казани по адресу: ул. Меридианная, 4.
Зарегистрировать рождение ребенка можно при выписке из роддомов (РКБ и перинатальный центр при горбольнице № 7 им. М. Н. Садыкова.
В роддомах Клиники медицинского университета (ул. Толстого, 4), в медсанчасти КФУ, акушерском стационаре (ул. Большая Красная, 51) регистрировать рождение детей будут 21 и 25 октября.
Государственная регистрация смерти будет вестись только на территории Арского кладбища по адресу: ул. Николая Ершова, 25.
По остальным услугам (выдача архивных документов, перемена имени, установление отцовства, внесение изменений и исправлений, истребование документов с территории иностранных государств, подача заявлений на государственную регистрацию заключения и расторжения брака) личный прием граждан осуществляться не будет.
Заявления можно подать в электронном виде на портале госуслуг.
Задать вопросы о регистрации брака в Центре семьи «Казан» можно по телефону: +7 (843)590−11−53. Обращения на тему регистрации смерти принимаются по телефону: +7 (843)264−67−04.