Ковальчук назвал выставку картин Брюллова в Санкт-Петербурге храмом искусства

«Вы заходите, и вы понимаете, что вы пришли в храм искусства высочайшей пробы. Мы должны с вами, глядя на эти картины, помнить, как говорил наш президент [Владимир Путин], о тысячелетней истории. О том, что мы величайшая страна мира», — сказал он.