Ковальчук назвал выставку картин Брюллова в Санкт-Петербурге храмом искусства

«Вы заходите, и вы понимаете, что вы пришли в храм искусства высочайшей пробы. Мы должны с вами, глядя на эти картины, помнить, как говорил наш президент [Владимир Путин], о тысячелетней истории. О том, что мы величайшая страна мира», — сказал он.
Ковальчук подчеркнул, что на протяжении долгих лет российскую нацию называли якобы «несостоявшейся», отмечая, что у страны не наблюдается успехов в различных сферах, включая искусство.
Однако, по его словам, живопись российских художников и выставки на территории страны не уступают европейским авторам и экспозициям. Глядя на представленные в Русском музее картины, нужно помнить о тысячелетней истории страны, подчеркнул Ковальчук.
Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» открылась в Русском музее ранее в этот день. На экспозиции представлено более 300 произведений художника. Выставка открыта для посещения до 12 мая.
На экспозиции впервые после реставрации представили полотно «Последний день Помпеи», которое является главным шедевром Брюллова.