Суд арестовал жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве месячного внука

Портал E1.ru выяснил, что обвиняемого зовут Дмитрий Кучин. Он вместе со своей супругой Аленой жил в коммунальной квартире в двухэтажном доме. У них есть общая дочь-второклассница, а у женщины — два сына от другого брака: младший учится в пятом классе, старший недавно женился и ушел на СВО. Вместе с Кучиными жила новоиспеченная супруга старшего сына Алины, которая совсем недавно родила сына: родители — в одной комнате, молодая семья — в другой, а в третьей — сосед со своими детьми.