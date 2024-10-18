В Волгограде городские коммунальные службы перешли на круглосуточный режим

В Волгограде начался отопительный сезон, но батареи нагрелись далеко не во всех МКД. Горожане массово жалуются на холод в квартирах, где-то нет и горячей воды. Требовать тепла волгоградцам в мэрии советуют сразу по двум телефонам. Впереди выходные дни, но звонки обещают принять. Коммунальщики будут работать круглосуточно, сообщили в администрации Волгограда.