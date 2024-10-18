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В Волгограде городские коммунальные службы перешли на круглосуточный режим

На отсутствие отопления горожанам советуют жаловаться сразу по двум телефонам.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде начался отопительный сезон, но батареи нагрелись далеко не во всех МКД. Горожане массово жалуются на холод в квартирах, где-то нет и горячей воды. Требовать тепла волгоградцам в мэрии советуют сразу по двум телефонам. Впереди выходные дни, но звонки обещают принять. Коммунальщики будут работать круглосуточно, сообщили в администрации Волгограда.

— В связи с началом отопительного сезона городские коммунальные службы перешли на непрерывный режим работы. Связаться с дежурными службами волгоградцы могут круглосуточно, в том числе в выходные дни, — рассказали в мэрии.

По вопросам отопления жители Волгограда могут обратиться в единый городской диспетчерский центр «Концессий» по вопросам ЖКХ. Телефон многоканальный — 8 (8442) 60−66−00.

Также телефоны горячих линий по отоплению заработали в Волгограде и области. Учтите, многие горожане дозваниваются туда не сразу, некоторые номера постоянно заняты.

ЖКХ