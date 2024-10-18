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Опавшую листву ежедневно убирают с газонов и тротуаров Иркутска

Подрядные организации работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре собирают опавшую листву с улиц, очищают газоны и тротуары. Подрядчики работают в усиленном режиме с помощью специальной техники и ручных инструментов. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на администрацию Иркутска.

Только за последние сутки в городе очистили тротуары, остановки общественного транспорта и газоны ну улицах Баумана, Трактовой, Новаторов, Дзержинского, Богдана Хмельницкого и других.

— Также привели в порядок проезжие части, пешеходные переходы и заездные карманы на улицах Маяковского, 4-й Железнодорожной, Захарова, Джамбула, Улан-Баторской, Главной Кировской, Томсона, Старо-Кузьмихинской и ряде других, — рассказывают в агентстве.

Уборку выполняют каждый день во всех районах без исключения. Если позволяют погодные условия, то помимо основных работ устраняют повреждения дорог.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершились поиски двух школьников-друзей.