Опавшую листву ежедневно убирают с газонов и тротуаров Иркутска

В областном центре собирают опавшую листву с улиц, очищают газоны и тротуары. Подрядчики работают в усиленном режиме с помощью специальной техники и ручных инструментов. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на администрацию Иркутска.