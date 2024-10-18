Оплату по геолокации запускают в нижегородском транспорте

Оплату по геолокации запускают в нижегородском общественном транспорте со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Проект будет тестироваться на электробусных маршрутах Э-4, Э-12, Э-14, Э-9, Э-31, Э-17, Э-22.
Нижегородцы смогут оплатить проезд при помощи приложения «Нижегородская область. Транспорт», которое можно найти по куаркоду в автобусе. После регистрации и указания номера банковской карты, деньги за проезд будут автоматически списываться с пользователя при сопоставлении геолокации автобуса и телефона. Использовать валидатор будет не нужно. Для проверки оплаты проезда в случае необходимости контролеры воспользуются приложением для считывания электронного билета.
«Применение сервиса позволяет пассажирам экономить время при посадке и делает общественный транспорт более удобным. Новая для нашего города технология призвана расширить уже имеющиеся возможности оплаты», — пояснил и.о. директора ГКУ НО «ЦРТС» Александр Бачурин.
В случае положительного опыта проект планируется масштабировать на другие виды транспорта.
Напомним, 14 новых электробусов добавят на два маршрута в Нижнем Новгороде.