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Оплату по геолокации запускают в нижегородском транспорте

В случае положительного опыта проект планируется масштабировать на другие виды транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Оплату по геолокации запускают в нижегородском общественном транспорте со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект будет тестироваться на электробусных маршрутах Э-4, Э-12, Э-14, Э-9, Э-31, Э-17, Э-22.

Нижегородцы смогут оплатить проезд при помощи приложения «Нижегородская область. Транспорт», которое можно найти по куаркоду в автобусе. После регистрации и указания номера банковской карты, деньги за проезд будут автоматически списываться с пользователя при сопоставлении геолокации автобуса и телефона. Использовать валидатор будет не нужно. Для проверки оплаты проезда в случае необходимости контролеры воспользуются приложением для считывания электронного билета.

«Применение сервиса позволяет пассажирам экономить время при посадке и делает общественный транспорт более удобным. Новая для нашего города технология призвана расширить уже имеющиеся возможности оплаты», — пояснил и.о. директора ГКУ НО «ЦРТС» Александр Бачурин.

В случае положительного опыта проект планируется масштабировать на другие виды транспорта.

Напомним, 14 новых электробусов добавят на два маршрута в Нижнем Новгороде.