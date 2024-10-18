Оплату по геолокации запускают в нижегородском транспорте

Нижегородцы смогут оплатить проезд при помощи приложения «Нижегородская область. Транспорт», которое можно найти по куаркоду в автобусе. После регистрации и указания номера банковской карты, деньги за проезд будут автоматически списываться с пользователя при сопоставлении геолокации автобуса и телефона. Использовать валидатор будет не нужно. Для проверки оплаты проезда в случае необходимости контролеры воспользуются приложением для считывания электронного билета.