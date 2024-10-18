Спонсора исламистской террористической организации осудили в Ростове

В Ростове-на-Дону на длительный срок осудили спонсора исламской террористической организации. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
— Подсудимому назначили 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Однако этот приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — прокомментировали в инстанции.
По данным следствия, в 2022 году мужчина, находясь в Волгограде, связался через Интернет со своим братом — участником запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Во время беседы выяснилось, что боевикам нужна финансовая помощь. Мужчина взял реквизиты и передал их своему сыну с просьбой перевести необходимую сумму на электронный кошелек. В итоге деньги ушли на поддержку террористов.
Напомним, ранее житель Бердянска получил в Ростове 15 лет лишения свободы за участие в террористическом сообществе.
«Хайят Тахрир аш-Шам»* — запрещенная в России международная террористическая организация.