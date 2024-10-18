В Ростове проходят профориентационные занятия для дошколят

Несмотря на возраст, дети с большим интересом погружаются в мир профессий и изучают, как выглядят паровозы и электровозы, а также токаря, маляра, слесаря, крановщики и машинисты локомотива. Ребята смотрят видеоролики и слушают презентации. А в конце занятий малыши с вдохновением раскрашивают тематические картинки.