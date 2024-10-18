В Ростове проходят профориентационные занятия для дошколят

Серия профориентационных занятий для воспитанников детских садов Железнодорожного района проходит в октябре. Мероприятия проводятся в рамках проекта «В мире профессий» при поддержке РРО «СоюзМаш России», Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода, министерства промышленности и энергетики Ростовской области и министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Участниками занятий стали старшие дошколята, которым в доступной форме и с использованием специальных тематических материалов рассказывают об истории и современной деятельности Ростовского ЭРЗ, а также о наиболее интересных профессиях предприятия.
Несмотря на возраст, дети с большим интересом погружаются в мир профессий и изучают, как выглядят паровозы и электровозы, а также токаря, маляра, слесаря, крановщики и машинисты локомотива. Ребята смотрят видеоролики и слушают презентации. А в конце занятий малыши с вдохновением раскрашивают тематические картинки.
— РЭРЗ всегда является активным участником профориентационных мероприятий. Проводимые среди дошколят занятия направлены на повышение престижа и популяризацию рабочих специальностей, востребованных на промышленных производствах, — отметил директор Ростовского-на-Дону ЭРЗ Сергей Едрышов.