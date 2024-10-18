Танцы плюс: Кайли Миноуг снова устраивает дискотеку

В итоге они воспринимаются как что-то вроде бонус-треков, «комплиментов от шефа», но при этом оказываются более яркими, чем «основное блюдо». Кайли, впрочем, такого сравнения явно не боится. Равно как и смещения «центра тяжести» с начала диска на конец. И, наверное, правильно. В конечном счете, было бы ошибкой относиться к этой пластинке слишком серьезно и искать здесь какую-то драматургию, концепцию и так далее. И раньше, и сегодня миниатюрная, но очень целеустремленная австралийская артистка делает чистую поп-музыку. Просто если в 1980-е, когда она прогремела со своим беззаботным шлягером I Should Be So Lucky, это воспринималось как само собой разумеющееся, сегодня, в эпоху потрясений и всеобщей нервозности, мы даже от попсы невольно ждем каких-то месседжей и злободневности.