Танцы плюс: Кайли Миноуг снова устраивает дискотеку

Особняком стоят четыре коллаборации, завершающие альбом: Edge Of Saturday Night с диджеем The Blessed Madonna, My Oh My с поп-певицами Bebe Rexha и Love To, Midnight Ride с кантри-исполнителем Орвиллем Пеком и диджеем Diplo, ну и финальная Dance Alone — звездный дуэт с Sia. Все они были опубликованы еще раньше, так что, строго говоря, относятся к альбому лишь постольку-поскольку и стилистически заметно отличаются от сольной части. Надо полагать, Кайли в последний момент решила их добавить, так как остального материала отчаянно не хватало на лонгплей (Tension II и с перечисленными четырьмя композициями длится всего 36 минут).