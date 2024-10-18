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Танцы плюс: Кайли Миноуг снова устраивает дискотеку

В сиквеле альбома Tension певица раскрывает секрет долголетия.
Источник: Известия

Беззаботные танцы под упругие биты и легкие поп-мотивы предлагает публике Кайли Миноуг. Всего год понадобился австралийской певице, чтобы выпустить сиквел своего триумфального альбома Tension. Но, как это нередко бывает в подобных случаях, при прослушивании сложно отделаться от ощущения, что артистка решила просто опубликовать прежде забракованное. «Известия» оценили пластинку сразу после релиза.

Снова на танцполе

Из своих 56 лет больше половины Кайли Миноуг провела в статусе поп-звезды международного масштаба. Причем, что удивительно, у нее никогда не было серьезных спадов в карьере. Каждые два-три года она выпускала по альбому, хотя бы один хит с которого попадал на вершины чартов, затем выступала на фестивалях и телешоу, ездила в успешные туры — и далее по кругу.

Правда, она никогда не была и звездой № 1. Постоянно находился кто-то, чья известность на тот момент была громче. Однако многие из них уже забыты или вовсе в мире ином, Кайли же по-прежнему на коне. Точнее, на танцполе (оставим коня Бейонсе). И это несмотря на то, что Миноуг принципиально воздерживается от подогревания интереса к себе за счет скандалов, участия в политических акциях, выходов в откровенных нарядах и тому подобных пиар-ходов.

Вот и прошлогодний альбом Tension показал, что, как бы ни поджимали конкурентки, артистку рано списывать со счетов. За сингл Padam Padam звезда получила «Грэмми», в целом же диск вызвал самые положительные оценки и возглавил чарты. Вероятно, причиной тому, помимо действительно цепких мотивов, редкая стилистическая цельность: Кайли не стала экспериментировать, кидаясь из огня да в полымя, а сделала просто хорошую танцевальную музыку, наполнив электронные ритмы своим обаянием и зарядив присущим ей позитивом.

Попытка номер два

Ну и нет ничего удивительного, что этот успех побудил артистку немедля выпустить продолжение. Tension II (даже с названием не стали мудрить) отличается той же беззаботностью, что и оригинальная запись, и такой же выдержанностью в одной манере. Диск можно использовать как саундтрек для вечеринки, не заботясь о пропуске каких-либо номеров: практически все композиции наполнены одним настроением. Здесь даже баллад нет — танцевальность уходит только в Shoulda Left Ya, но и ее медляком в чистом виде не назвать.

Кому-то такая верность единому «вайбу» может показаться скучной. Но успех первого Tension показал, что именно этого от Кайли и ждут. Так стоит ли винить сиквел в бережном повторении рецепта? Вряд ли. Проблема в другом. Даже прослушав пластинку от начала и до конца дважды, не факт, что вы запомните хотя бы одну мелодию. Песни пролетают одна за другой, дарят удовольствие своими воздушными мотивчиками, но столь же легко выветриваются из головы. В этом плане Tension II отчаянно не хватает хита-локомотива типа Padam Padam, который бы тянул за собой всё остальное. Лид-сингл Lights Camera Action, увы, никак не справляется с этой задачей.

Можно предположить, что основная масса композиций была записана еще для первого Tension, но тогда им предпочли другие номера. Теперь же решили опубликовать и забракованные тогда. Нет, они не плохие. Просто они не «стреляют». Правда, на альбоме есть песня Dance To The Music, радующая не только прилипчивым (хоть и банальным) припевом, но и специфическим ретрофлером. Что-то подобное — сочиненное то ли в 2000-е, то ли вообще в 1990-е, — хочется слушать в новогодние праздники, и не исключено, что Кайли приберегает сингл как раз к зиме. Однако для штурма чартов это всё равно не самый лучший вариант.

Друзья идут на помощь

Особняком стоят четыре коллаборации, завершающие альбом: Edge Of Saturday Night с диджеем The Blessed Madonna, My Oh My с поп-певицами Bebe Rexha и Love To, Midnight Ride с кантри-исполнителем Орвиллем Пеком и диджеем Diplo, ну и финальная Dance Alone — звездный дуэт с Sia. Все они были опубликованы еще раньше, так что, строго говоря, относятся к альбому лишь постольку-поскольку и стилистически заметно отличаются от сольной части. Надо полагать, Кайли в последний момент решила их добавить, так как остального материала отчаянно не хватало на лонгплей (Tension II и с перечисленными четырьмя композициями длится всего 36 минут).

В итоге они воспринимаются как что-то вроде бонус-треков, «комплиментов от шефа», но при этом оказываются более яркими, чем «основное блюдо». Кайли, впрочем, такого сравнения явно не боится. Равно как и смещения «центра тяжести» с начала диска на конец. И, наверное, правильно. В конечном счете, было бы ошибкой относиться к этой пластинке слишком серьезно и искать здесь какую-то драматургию, концепцию и так далее. И раньше, и сегодня миниатюрная, но очень целеустремленная австралийская артистка делает чистую поп-музыку. Просто если в 1980-е, когда она прогремела со своим беззаботным шлягером I Should Be So Lucky, это воспринималось как само собой разумеющееся, сегодня, в эпоху потрясений и всеобщей нервозности, мы даже от попсы невольно ждем каких-то месседжей и злободневности.

Кайли же рассуждает иначе. Какие бы ни были времена, надо смотреть на жизнь проще. Любить, танцевать, веселиться. Может, в этом и ее собственный секрет творческого долголетия и вечной молодости.