Танцы плюс: Кайли Миноуг снова устраивает дискотеку

Беззаботные танцы под упругие биты и легкие поп-мотивы предлагает публике Кайли Миноуг. Всего год понадобился австралийской певице, чтобы выпустить сиквел своего триумфального альбома Tension. Но, как это нередко бывает в подобных случаях, при прослушивании сложно отделаться от ощущения, что артистка решила просто опубликовать прежде забракованное. «Известия» оценили пластинку сразу после релиза.
Из своих 56 лет больше половины Кайли Миноуг провела в статусе поп-звезды международного масштаба. Причем, что удивительно, у нее никогда не было серьезных спадов в карьере. Каждые два-три года она выпускала по альбому, хотя бы один хит с которого попадал на вершины чартов, затем выступала на фестивалях и телешоу, ездила в успешные туры — и далее по кругу.
Правда, она никогда не была и звездой № 1. Постоянно находился кто-то, чья известность на тот момент была громче. Однако многие из них уже забыты или вовсе в мире ином, Кайли же по-прежнему на коне. Точнее, на танцполе (оставим коня Бейонсе). И это несмотря на то, что Миноуг принципиально воздерживается от подогревания интереса к себе за счет скандалов, участия в политических акциях, выходов в откровенных нарядах и тому подобных пиар-ходов.
Вот и прошлогодний альбом Tension показал, что, как бы ни поджимали конкурентки, артистку рано списывать со счетов. За сингл Padam Padam звезда получила «Грэмми», в целом же диск вызвал самые положительные оценки и возглавил чарты. Вероятно, причиной тому, помимо действительно цепких мотивов, редкая стилистическая цельность: Кайли не стала экспериментировать, кидаясь из огня да в полымя, а сделала просто хорошую танцевальную музыку, наполнив электронные ритмы своим обаянием и зарядив присущим ей позитивом.
Ну и нет ничего удивительного, что этот успех побудил артистку немедля выпустить продолжение. Tension II (даже с названием не стали мудрить) отличается той же беззаботностью, что и оригинальная запись, и такой же выдержанностью в одной манере. Диск можно использовать как саундтрек для вечеринки, не заботясь о пропуске каких-либо номеров: практически все композиции наполнены одним настроением. Здесь даже баллад нет — танцевальность уходит только в Shoulda Left Ya, но и ее медляком в чистом виде не назвать.
Кому-то такая верность единому «вайбу» может показаться скучной. Но успех первого Tension показал, что именно этого от Кайли и ждут. Так стоит ли винить сиквел в бережном повторении рецепта? Вряд ли. Проблема в другом. Даже прослушав пластинку от начала и до конца дважды, не факт, что вы запомните хотя бы одну мелодию. Песни пролетают одна за другой, дарят удовольствие своими воздушными мотивчиками, но столь же легко выветриваются из головы. В этом плане Tension II отчаянно не хватает хита-локомотива типа Padam Padam, который бы тянул за собой всё остальное. Лид-сингл Lights Camera Action, увы, никак не справляется с этой задачей.
Можно предположить, что основная масса композиций была записана еще для первого Tension, но тогда им предпочли другие номера. Теперь же решили опубликовать и забракованные тогда. Нет, они не плохие. Просто они не «стреляют». Правда, на альбоме есть песня Dance To The Music, радующая не только прилипчивым (хоть и банальным) припевом, но и специфическим ретрофлером. Что-то подобное — сочиненное то ли в 2000-е, то ли вообще в 1990-е, — хочется слушать в новогодние праздники, и не исключено, что Кайли приберегает сингл как раз к зиме. Однако для штурма чартов это всё равно не самый лучший вариант.
Особняком стоят четыре коллаборации, завершающие альбом: Edge Of Saturday Night с диджеем The Blessed Madonna, My Oh My с поп-певицами Bebe Rexha и Love To, Midnight Ride с кантри-исполнителем Орвиллем Пеком и диджеем Diplo, ну и финальная Dance Alone — звездный дуэт с Sia. Все они были опубликованы еще раньше, так что, строго говоря, относятся к альбому лишь постольку-поскольку и стилистически заметно отличаются от сольной части. Надо полагать, Кайли в последний момент решила их добавить, так как остального материала отчаянно не хватало на лонгплей (Tension II и с перечисленными четырьмя композициями длится всего 36 минут).
В итоге они воспринимаются как что-то вроде бонус-треков, «комплиментов от шефа», но при этом оказываются более яркими, чем «основное блюдо». Кайли, впрочем, такого сравнения явно не боится. Равно как и смещения «центра тяжести» с начала диска на конец. И, наверное, правильно. В конечном счете, было бы ошибкой относиться к этой пластинке слишком серьезно и искать здесь какую-то драматургию, концепцию и так далее. И раньше, и сегодня миниатюрная, но очень целеустремленная австралийская артистка делает чистую поп-музыку. Просто если в 1980-е, когда она прогремела со своим беззаботным шлягером I Should Be So Lucky, это воспринималось как само собой разумеющееся, сегодня, в эпоху потрясений и всеобщей нервозности, мы даже от попсы невольно ждем каких-то месседжей и злободневности.
Кайли же рассуждает иначе. Какие бы ни были времена, надо смотреть на жизнь проще. Любить, танцевать, веселиться. Может, в этом и ее собственный секрет творческого долголетия и вечной молодости.