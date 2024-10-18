Госстройнадзор выявил нарушения на стройке проблемного дома на ул. Перелета

В июне 2022 года права на участок и дом перешли к Региональному фонду. После проведения конкурса был найден новый подрядчик — ООО «Дорстрой», который должен был завершить работы за год, до августа 2024 года. К сожалению, этого не произошло, и объект готов лишь на 50%.