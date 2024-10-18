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Госстройнадзор выявил нарушения на стройке проблемного дома на ул. Перелета

Сроки сдачи объекта постоянно переносились, несмотря на то, что большая часть квартир была выкуплена дольщиками.

Источник: Комсомольская правда

Региональный Госстройнадзор провел очередную проверку на стройплощадке проблемного дома на улице Перелета, который должен был стать частью жилого комплекса «Квартал романтиков». К сожалению, выявленные ранее нарушения так и не были устранены.

В связи с этим специалисты Госстройнадзора выдали подрядчику повторное предписание и возбудили административное дело.

Напомним, что строительство дома началось еще в 2014 году. В 2020 году стройку полностью забросили из-за банкротства подрядчика — ООО Квартал романтиков «ИСК ДомСтройОмск».

В июне 2022 года права на участок и дом перешли к Региональному фонду. После проведения конкурса был найден новый подрядчик — ООО «Дорстрой», который должен был завершить работы за год, до августа 2024 года. К сожалению, этого не произошло, и объект готов лишь на 50%.