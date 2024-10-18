Госстройнадзор выявил нарушения на стройке проблемного дома на ул. Перелета

Региональный Госстройнадзор провел очередную проверку на стройплощадке проблемного дома на улице Перелета, который должен был стать частью жилого комплекса «Квартал романтиков». К сожалению, выявленные ранее нарушения так и не были устранены.
В связи с этим специалисты Госстройнадзора выдали подрядчику повторное предписание и возбудили административное дело.
Напомним, что строительство дома началось еще в 2014 году. В 2020 году стройку полностью забросили из-за банкротства подрядчика — ООО Квартал романтиков «ИСК ДомСтройОмск».
В июне 2022 года права на участок и дом перешли к Региональному фонду. После проведения конкурса был найден новый подрядчик — ООО «Дорстрой», который должен был завершить работы за год, до августа 2024 года. К сожалению, этого не произошло, и объект готов лишь на 50%.