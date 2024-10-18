В Казани создали первую в России учебную полиолефиновую лабораторию

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Первая в России учебная полиолефиновая лаборатория начала работу в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ). Проект поможет решить проблему дефицита кадров, говорится в сообщении «Сибура».
«В Казанском национальном исследовательском технологическом университете начала работу первая в России учебная лаборатория, которая сосредоточена на подготовке высококвалифицированных специалистов в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов. Проект призван ликвидировать дефицит кадров в одной из наиболее перспективных отраслей российской химической промышленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что магистерская программа создана в рамках передовой инженерной школы «ПромХимТех». Главной целью является ежегодная подготовка до 24 специалистов и их последующее трудоустройство на предприятия компании «Сибур».
«Компания выступает ключевым партнером лаборатории. “Сибур” предоставляет студентам возможность пройти стажировки на производственных предприятиях и в R&D-центрах компании. Кроме того, компания берет на себя обязательство трудоустроить всех выпускников по результатам обучения, а также организовать летние производственные практики и курировать научные исследования, проводимые в лаборатории», — говорится в сообщении.
Летом 2024 года состоялся первый набор на магистерскую программу «Производство, переработка и применение полиолефинов», были зачислены 12 человек. «Лаборатория сфокусируется на выпуске специалистов, которые будут работать в таких направлениях, как научно-исследовательская деятельность (R&D), пилотные установки, производственные подразделения и технический сервис», — говорится в сообщении.
Ректор КНИТУ Юрий Казаков отметил, что создание первой в России полиолефиновой лаборатории — это стратегический шаг для университета и всей страны. «Мы рады тому, что наш вуз становится платформой для подготовки специалистов в области высокотехнологичных материалов, которые будут востребованы на предприятиях крупного промышленного сектора. Взаимодействие с лидерами индустрии, такими как “Сибур”, позволяет нашим студентам получить не только глубокие теоретические знания, но и уникальный практический опыт», — приводятся в сообщении его слова.
Планируется, что в течение ближайших лет лаборатория станет образовательной и научной платформой, обеспечивающей кадровые потребности отрасли. Ожидается, что лаборатория будет загружена не только обучением магистрантов, но и выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для «Сибура». Также предусмотрено дистанционное обучение сотрудников компании.
Руководитель «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов отметил, что рынок полиолефинов динамично развивается и квалифицированные кадры с необходимыми компетенциями играют ключевую роль в поддержании лидерства. «Мы уверены, что сотрудничество с КНИТУ в рамках этой программы поможет нам воспитать специалистов, которые будут решать самые амбициозные задачи в сфере полимерных технологий. Рассчитываем на то, что выпускники магистратуры в будущем свяжут свою жизнь с наукой и смогут реализовать свой потенциал в строящемся R&D-центре “Сибура” в Казани», — приводятся в сообщении его слова.