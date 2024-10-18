В Казани создали первую в России учебную полиолефиновую лабораторию

Руководитель «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов отметил, что рынок полиолефинов динамично развивается и квалифицированные кадры с необходимыми компетенциями играют ключевую роль в поддержании лидерства. «Мы уверены, что сотрудничество с КНИТУ в рамках этой программы поможет нам воспитать специалистов, которые будут решать самые амбициозные задачи в сфере полимерных технологий. Рассчитываем на то, что выпускники магистратуры в будущем свяжут свою жизнь с наукой и смогут реализовать свой потенциал в строящемся R&D-центре “Сибура” в Казани», — приводятся в сообщении его слова.