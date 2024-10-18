Власти обсуждают новые ограничения по использованию электросамокатов

В 16 лет гражданин начинает нести ответственность за совершение ряда административных правонарушений и уголовных преступлений. Кроме того, в этом возрасте он уже достаточно сознателен, что позволяет выдавать права на отдельные виды транспортных средств. Например, на мотоциклы и мопеды водительские удостоверения выдают с 16 лет, а на автомобили — только с 18 лет.