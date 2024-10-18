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Власти обсуждают новые ограничения по использованию электросамокатов

Для езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают выдавать права, и получить их можно будет лишь с 16 лет, сообщает газета «Известия».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Самокат.
Источник: Freepik

Из-за большого количества ДТП с участием электросамокатов власти рассматривают возможность увеличения требуемого для их эксплуатации возраста. Пока же границы для использования этого вида транспорта отсутствуют.

В 16 лет гражданин начинает нести ответственность за совершение ряда административных правонарушений и уголовных преступлений. Кроме того, в этом возрасте он уже достаточно сознателен, что позволяет выдавать права на отдельные виды транспортных средств. Например, на мотоциклы и мопеды водительские удостоверения выдают с 16 лет, а на автомобили — только с 18 лет.

Помимо введения требований по возрасту и специальных прав на управление средствами индивидуальной мобильности, власти хотят ограничить передвижение электросамокатов и по тротуарам, и по проезжей части. Но сначала придется создать специальную дорожную инфраструктуру для подобных видов транспорта.

закон