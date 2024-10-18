История Эми Уайнхаус стала вдохновением для хоррора «Улыбка 2»

По сюжету картины поп-звезда Скай Райли пытается справиться с зависимостью, смертью любимого человека и галлюцинациями. В разговоре с Entertainment Weekly Финн признался, что изучал биографии членов «Клуба 27», среди которых есть Уайнхаус. Намек на это — в возрасте главной героини, которой тоже 27.