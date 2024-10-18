В Москве состоялась премьера фильма «Время жить» с Флоренс Пью

Хотя речь в ленте идет про шеф-повара, переизобретающую баварскую кухню, здешний рецепт особой сложностью не отличается. В нем, кстати, обнаруживается на удивление много пересечений с «Рецептом любви» Чан Ань Хунга, который французы в прошлом году попытались отправить на «Оскар» вместо хитовой «Анатомии падения» Жюстин Трие — ход заведомо проигрышный, но от этого вызывающий еще больше уважения; «Время жить» разве что не обдает зрителя хардкорным фудпорно — поэтому выходить из зала придется с такими же глазами на мокром месте, но хотя бы без бури в области желудка. Гарфилд, который в свое время дебютировал как раз у Кроули в ленте «Мальчик A» (там он играл молодого человека, освободившегося после 14 лет тюрьмы), почти всю дорогу виртуозно улыбается со слезами на глазах, иногда еще трепетно отворачиваясь в сторону. Пью, напротив, демонстрирует широту диапазона, сворачивая то в обезоруживающую нежность, то в обескураживающую черствость. Воздух между ними наэлектризован, как положено.