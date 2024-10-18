Главные новости недели с 14 по 18 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 14 по 18 октября 2024 года.
МИД предупредил о последствиях плана Зеленского для НАТО
Захарова заявила, что план Зеленского подталкивает НАТО к конфликту с Россией и включает удары по российской территории. Она назвала его набором лозунгов, цель которого — разрушение Украины и выколачивание денег.
Армия Израиля сообщила о ликвидации лидера ХАМАС
ХАМАС признал гибель главы политбюро Яхьи Синвара, ликвидированного израильскими военными 16 октября. Израиль действовал при поддержке американской разведки. Замглавы ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что Синвар погиб в бою.
КНДР полностью разорвала сообщение с Республикой Корея
КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей на востоке и западе Корейского полуострова. Это сделано в рамках курса по «полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея», передает ЦТАК.
Госдума в первом чтении одобрила запрет пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Проект поддержали 388 депутатов. Штрафы за нарушение — до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических.
В управделами президента прокомментировали цену обедов в Госдуме
Цены в столовой Госдумы формируются затратным методом, включая расходы на сырьё, оплату труда, налоги и инвентарь. Депутат Амир Хамитов опроверг фейки о заниженной стоимости обедов, отметив, что полноценный обед стоит около 600 рублей.