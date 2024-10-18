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Сотрудники скорой помощи в Башкирии получили по 500 тысяч рублей

Выплаты получили 129 медицинских работников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии медицинские работники получили специальные выплаты. Как уточнили в республиканском минздраве, от 500 до 750 тысяч рублей получили 129 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 16 из которых работники скорой помощи.

Как пояснили в ведомстве, выплаты положены тем медицинским сотрудникам, которые впервые приехали работать в населенный пункт, численность которого не превышает 50 тысяч человек.

— Участие в программах — хороший стимул для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах, — сказала замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина.

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