Сотрудники скорой помощи в Башкирии получили по 500 тысяч рублей

В Башкирии медицинские работники получили специальные выплаты. Как уточнили в республиканском минздраве, от 500 до 750 тысяч рублей получили 129 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 16 из которых работники скорой помощи.
Как пояснили в ведомстве, выплаты положены тем медицинским сотрудникам, которые впервые приехали работать в населенный пункт, численность которого не превышает 50 тысяч человек.
— Участие в программах — хороший стимул для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах, — сказала замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина.
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