На Ростовской АЭС будет остановлен блок № 1 для проведения планово-предупредительного ремонта

В настоящее время энергоблоки № 1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.