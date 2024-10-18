На Ростовской АЭС будет остановлен блок № 1 для проведения планово-предупредительного ремонта

В соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ запланировано отключение от сети энергоблока № 1 Ростовской атомной станции. Энергоблок будет отключен и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) с 20 октября.
Ремонтная кампания в 2024 года охватила все четыре энергоблока атомной станции. По планам октябрьский ППР — последний в этом году.
В настоящее время энергоблоки № 1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
НАША СПРАВКА.
Планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с регламентом на энергоблоках всех атомных станций.