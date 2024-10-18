Технологии ядерной медицины для лечения рака внедряют в Казахстане

«Мировая медицинская наука сделала шаг вперёд в направлении тераностики. Казахстан тоже. Термин “тераностика” международный, образован из двух слов: терапия и диагностика. Он говорит о том, что одним и тем же изотопом мы можем не только диагностировать заболевания, причём на ранней стадии, но и лечить их. Обязательный компонент таких лекарств — модуль направленной доставки, который умеет распознавать молекулы, характерные для раковых клеток и прицельно доставлять терапевтического и диагностического агента к поражённым клеткам».