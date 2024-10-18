Стало известно, что уже сделали строители на Борском мосту

Движение по одной полосе «старого» Борского моста откроют в декабре 2024 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ГУАД Нижегородской области.
Строители уже закончили все демонтажные работы на левой полосе: сняли старый слой асфальта, уложили выравнивающий слой и деформационные швы. Сейчас ведется устройство монолитных парапетных конструкций, гидроизоляции и деформационных швов. В начале ноября все эти работы планируют провести по всей длине моста на половине дороги.
Ремонт продолжается и в подмостовом пространстве — с железнодорожных путей. Их проводят по ночам.
В следующем месяце подрядчик также запланировал начать укладывать асфальтобетон, а в декабре — закончить все запланированные работы на половине дороги. Благодаря этому можно будет запустить движение по одной из двух полос «старого» Борского моста. При этом движение по трем полосам на новом мосту также сохранят.
«Таким образом, движение будет осуществляться по двум полосам на выезд из Нижнего Новгорода и по двум — на въезд», — напомнили в ведомстве.
Подрядной организации также поручили устроить освещение на мосту до начала там транспортного движения по готовой полосе.
Напомним, с 26 марта 2024 года старый Борский мост закрыт на капремонт. Движение автомобильного транспорта сейчас осуществляется по новому мосту с использованием реверсивной полосы. Водителям доступны по одной основной полосе в каждую сторону, а при включении зеленого сигнала светофора разрешен выезд на центральную — реверсивную полосу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы жалуются на перебои в работе трамваев № 6 и № 7 в Сормове.