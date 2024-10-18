Стало известно, что уже сделали строители на Борском мосту

В следующем месяце подрядчик также запланировал начать укладывать асфальтобетон, а в декабре — закончить все запланированные работы на половине дороги. Благодаря этому можно будет запустить движение по одной из двух полос «старого» Борского моста. При этом движение по трем полосам на новом мосту также сохранят.