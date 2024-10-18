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В Бахчисарае стартовал отопительный сезон — когда в дома придет тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарае стартовал отопительный сезон в социальных объектах, в дома жителей тепло придет 23 октября. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Старт отопительного сезона в социальной сфере начат уже сегодня в режиме ночных протопок. С 23 октября будет осуществляться в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме того, с пятницы начался отопительный сезон в поселке городского типа Научный. В многоквартирные дома тепло пустят 23 октября.

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что с пятницы тепло начнут подавать в многоквартирные дома города. Процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.

Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе также начинается отопительный сезон. Отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.

ЖКХ