В Бахчисарае стартовал отопительный сезон — когда в дома придет тепло

«Старт отопительного сезона в социальной сфере начат уже сегодня в режиме ночных протопок. С 23 октября будет осуществляться в полном объеме», — говорится в сообщении.
Кроме того, с пятницы начался отопительный сезон в поселке городского типа Научный. В многоквартирные дома тепло пустят 23 октября.
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что с пятницы тепло начнут подавать в многоквартирные дома города. Процесс займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе также начинается отопительный сезон. Отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.