Первый снег спрогнозировали в Ростовской области на грядущих выходных

Небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом возможны уже предстоящей ночью и утром 19 октября на севере региона. По югу в этот период ожидается туман. В темное время суток обещают до +1−6, в светлое время — до +4−9 градусов. Ветер будет преимущественно северный и северо-восточный 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с.