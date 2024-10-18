Первый снег спрогнозировали в Ростовской области на грядущих выходных

Первый снег прогнозируют в Ростовской области на выходных, 19 и 20 октября. До этого синоптики обещали только дожди. Обновленный прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом возможны уже предстоящей ночью и утром 19 октября на севере региона. По югу в этот период ожидается туман. В темное время суток обещают до +1−6, в светлое время — до +4−9 градусов. Ветер будет преимущественно северный и северо-восточный 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с.
20 октября местами также пройдет небольшой и умеренный дождь, ночью и утром по северу области с мокрым снегом. Температура воздуха существенно не изменится: ночью также будет +1−6, днем — до +4−9 градусов. Ветер прогнозируют северный и северо-западный 6−11 м/с, порывы могут достигать 12−14 м/с.
Добавим, непогода возможна и в течение понедельника, 21 октября.