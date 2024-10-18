Дожди и сильный ветер накроют Волгоградскую область на выходных

Ветер ледяной, северо-западный. Порывы достигнут 15−18 метров в секунду. В ночь на субботу будет +3…+8º (при прояснении до 0º), днем ожидается +4…+9º. В воскресенье также обещают дожди, лучше захватить с собой зонтики. Днем потеплеет до +3…+8º. По данным специалистов, уже к началу следующей рабочей недели осадков не будет, но и потепления пока ждать не стоит.