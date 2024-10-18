Дожди и сильный ветер накроют Волгоградскую область на выходных

В Волгоградской области ожидаются дождливые и прохладные выходные. В ближайшие пару дней будет пасмурно и ветрено. О прогнозе погоды на 19 и 20 октября сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
— На территории региона облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, — уточнили в ЦГИМС.
Ветер ледяной, северо-западный. Порывы достигнут 15−18 метров в секунду. В ночь на субботу будет +3…+8º (при прояснении до 0º), днем ожидается +4…+9º. В воскресенье также обещают дожди, лучше захватить с собой зонтики. Днем потеплеет до +3…+8º. По данным специалистов, уже к началу следующей рабочей недели осадков не будет, но и потепления пока ждать не стоит.