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Автомобиль и автобус отправили в зону СВО из Иркутской области

Технику оснастили антидроновой сеткой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство сельского хозяйства Иркутской области передали «за ленточку» автобус КАВЗ и автомобиль «УАЗ-Патриот». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, техника отправится бойцам из Приангарья. Перед этим их отремонтировали и оснастили специальным снаряжением — антидроновой сеткой.

— С момента проведения операции не раз проводили сбор гуманитарной помощи. Отправляли сухие пайки, а теперь и автомобили, предназначенные к эксплуатации в условиях СВО, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, в общей сложности на гуманитарные цели собрали около одного миллиарда рублей. Помощь бойцам продолжают оказывать. Так уже в ноябре 2024 вновь отправят три единицы техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ежедневно убираются на улицах. Подрядчики собирают опавшую листву с газонов и тротуаров.