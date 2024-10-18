Автомобиль и автобус отправили в зону СВО из Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области передали «за ленточку» автобус КАВЗ и автомобиль «УАЗ-Патриот». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, техника отправится бойцам из Приангарья. Перед этим их отремонтировали и оснастили специальным снаряжением — антидроновой сеткой.
— С момента проведения операции не раз проводили сбор гуманитарной помощи. Отправляли сухие пайки, а теперь и автомобили, предназначенные к эксплуатации в условиях СВО, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Напомним, в общей сложности на гуманитарные цели собрали около одного миллиарда рублей. Помощь бойцам продолжают оказывать. Так уже в ноябре 2024 вновь отправят три единицы техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ежедневно убираются на улицах. Подрядчики собирают опавшую листву с газонов и тротуаров.