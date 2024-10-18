Автомобиль и автобус отправили в зону СВО из Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области передали «за ленточку» автобус КАВЗ и автомобиль «УАЗ-Патриот». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, техника отправится бойцам из Приангарья. Перед этим их отремонтировали и оснастили специальным снаряжением — антидроновой сеткой.