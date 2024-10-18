В Ростовской области 100-летний юбилей отмечает ветеран Наталья Лучко

В Миллеровском районе Ростовской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Наталье Лучко. Женщину с юбилеем поздравил заместитель председателя Законодательного собрания Дона — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
— Наталья Ивановна — активный член общественной организации ветеранов района. Она всегда проявляет заботу о ветеранах. Принимает активное участие во всех патриотических мероприятиях в учебных заведениях города и района. Это очень скромный и душевный человек, — отметил Вячеслав Василенко.
Вице-спикер донского парламента вручил жительнице Дона подарок и пожелал крепкого здоровья, благополучия, тепла и внимания близких.
Наталья Ивановна родилась в 1924 году в хуторе Каменка и потом переехала в город Миллерово. В 1941 году она окончила школу, а в январе 1943 ушла на фронт.
В составе 522 отдельного гвардейского автобатальона в качестве фронтового шофера участвовала в освобождении Румынии, Польши, Германии и Чехословакии. Победу встретила в Берлине, а окончание Второй мировой войны — в Чехословакии.
Была награждена Орденом Великой Отечественной Войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Удостоена благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина за отличные боевые действия по преодолению Карпатского хребта.
После войны Наталья Лучко работала на Миллеровском маслоэкстракционном заводе имени Ленина. За свой труд женщина неоднократно поощрялась руководством предприятия, также она была награждена Почетной грамотой главы Миллеровского района.