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Два года назад перевернувшееся на Сахалине судно уже терпело бедствие

Оказалось, что потерпевшее 18 октября крушение грузовое судно «Григорий Ловцов» в январе 2022 года не могло продолжать движение, будучи блокированным льдами.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Грузовое судно «Григорий Ловцов», потерпевшее крушение.
Источник: Телеграм-канал Shot

Выясняются некоторые подробности о грузовом судне «Григорий Ловцов». Его построили в 2002 году в Японии. Сейчас судно находится в залоге у банка, стоимость оценивается в 30 миллионов рублей.

Два года назад, в январе 2022 года, «Григорий Ловцов» следовал в Охотском море в районе Шантарских островов. В какой-то момент судно заблокировали льдины, из-за чего оно не смогло продолжать дальнейшее движение. Тогда экипаж судна эвакуировали с помощью спасательного вертолета.

18 октября 2024 года «Григорий Ловцов» попал в новое происшествие. Он перевернулся при захождении в порт Корсаков на Сахалине. В результате крушения судна погибли двое моряков. Еще один член экипажа госпитализирован, а поиски четырех человек продолжаются до сих пор.

Следственные органы выясняют причины, которые могли привести к крушению судна. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации средств водного транспорта. По его результатам примут процессуальное решение.