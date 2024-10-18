Два года назад перевернувшееся на Сахалине судно уже терпело бедствие

18 октября 2024 года «Григорий Ловцов» попал в новое происшествие. Он перевернулся при захождении в порт Корсаков на Сахалине. В результате крушения судна погибли двое моряков. Еще один член экипажа госпитализирован, а поиски четырех человек продолжаются до сих пор.