Два года назад перевернувшееся на Сахалине судно уже терпело бедствие

Выясняются некоторые подробности о грузовом судне «Григорий Ловцов». Его построили в 2002 году в Японии. Сейчас судно находится в залоге у банка, стоимость оценивается в 30 миллионов рублей.
Два года назад, в январе 2022 года, «Григорий Ловцов» следовал в Охотском море в районе Шантарских островов. В какой-то момент судно заблокировали льдины, из-за чего оно не смогло продолжать дальнейшее движение. Тогда экипаж судна эвакуировали с помощью спасательного вертолета.
18 октября 2024 года «Григорий Ловцов» попал в новое происшествие. Он перевернулся при захождении в порт Корсаков на Сахалине. В результате крушения судна погибли двое моряков. Еще один член экипажа госпитализирован, а поиски четырех человек продолжаются до сих пор.
Следственные органы выясняют причины, которые могли привести к крушению судна. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации средств водного транспорта. По его результатам примут процессуальное решение.