В США доказали, что монтелукаст не ускоряет излечение от ковида

В дополнение к этому, профессор Нэгги и ее коллеги не зафиксировали различий в частоте развития побочных эффектов и осложнений при приеме монтелукаста и плацебо. Это говорит о том, что данный препарат не оказывает влияния на ход развития коронавирусной инфекции и на процесс выздоровления ее носителей, что ставит под сомнение итоги некоторых предыдущих наблюдений и говорит в пользу отказа от использования монтелукаста для лечения ковида легкой и средней формы тяжести.