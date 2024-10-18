В США доказали, что монтелукаст не ускоряет излечение от ковида

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американские медики выяснили в ходе клинических испытаний, что прием монтелукаста, популярного противоастматического средства, не ведет к ускоренному выздоровлению от коронавирусной инфекции при заражении различными вариантами штамма «омикрон». Выводы ученых были раскрыты в статье в научном журнале JAMA Network Open.
«Проведенные нами рандомизированные клинические испытания с участием пациентов с ковидом легкой или средней степени тяжести показали, что прием монтелукаста не ведет к сокращению в продолжительности симптомов ковида. Результаты этих наблюдений ставят под сомнение практику использования монтелукаста при лечении легких и средних форм COVID-19», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа медиков под руководством профессора Университета Дьюка в Дареме Сюзанны Нэгги в рамках программы ACTIV-6, нацеленной на проведение ускоренных клинических испытаний по использованию уже существующих лекарств для лечения COVID-19. Подобные проверки уже прошли антибиотик флувоксамин, антипаразитарное средство ивермектин и кортикостероид флутиказон. Все они оказались бесполезными для лечения ковида.
Как отмечают профессор Нэгги и ее коллеги, сейчас к их числу присоединился монтелукаст — популярное средство от астмы. Недавно ученые открыли возможные свидетельства того, что этот препарат в теории может не только подавлять воспаления в легких пациентов с тяжелым ковидом, но и также блокировать работу некоторых ферментов вируса SARS-CoV-2. Это побудило медиков изучить его действие на 1,25 тыс. пациентов, заразившихся ковидом в январе — июне 2023 года.
Исследователи разделили добровольцев на две группы, одна из которых ежедневно получала монтелукаст в дополнение к стандартной терапии от COVID-19, а вторая — плацебо- «пустышку». Последующие наблюдения за процессом их выздоровления показали, что и те, и другие больные выздоравливали за схожий промежуток времени — порядка 10 дней, а также испытывали примерно одинаковый набор симптомов.
В дополнение к этому, профессор Нэгги и ее коллеги не зафиксировали различий в частоте развития побочных эффектов и осложнений при приеме монтелукаста и плацебо. Это говорит о том, что данный препарат не оказывает влияния на ход развития коронавирусной инфекции и на процесс выздоровления ее носителей, что ставит под сомнение итоги некоторых предыдущих наблюдений и говорит в пользу отказа от использования монтелукаста для лечения ковида легкой и средней формы тяжести.