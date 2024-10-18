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Ринго Старр выпустит кантри-альбом Look Up в 2025-м

Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр анонсировал кантри-пластинку Look Up. Релиз первого с 2019 года лонгплея музыканта состоится 10 января 2025-го.

Источник: Звук

Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр анонсировал кантри-пластинку Look Up. Релиз первого с 2019 года лонгплея музыканта состоится 10 января 2025-го.

Look Up написан в соавторстве с Ти-Боун Бернеттом, который выступил продюсером альбома. В студийник войдут 11 песен. Балладу о расставании Time on My Hands уже можно послушать.

По словам Ринго, он всегда любил кантри, но, попросив Бернетта написать ему трек, даже не думал, что он будет в этом жанре. Изначально Старр планировал записать EP, но Ти-Боун сочинил девять композиций, и формат работы изменился.

В 1970-м музыкант уже выпускал кантри-релиз Beaucoups of Blues.

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе спродюсирует документалку о первом приезде The Beatles в Америку.