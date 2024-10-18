Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

«Эта песня — музыкальный оберег для ребят и девчат на фронте. Если вам есть кому ее отправить, вы можете скачать ее, мы будем рады», — говорится в сообщении.
Кроме того, музыканты уточнили, что эту песню исполняют вновь объединившиеся Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Михаил Перов.
Ранее, 18 июня, лидер рок-группы Шахрин в МИЦ «Известия» рассказал, что у группы «Чайф» в 2025 году выйдет новый альбом, состоящий из 11 песен.
Затем, 22 июня, Шахрин рассказал, что группа начинала свой путь со сцен подвалов, а в 1990-х обрела известность. Также он поделился, как проходили их гастроли в те годы.