На Кубани мужчина оформлял на покупателей кредитки и присваивал деньги

Согласно опубликованной информации, на протяжении двух лет в Туапсе продавец одного из магазинов незаконно открывал кредитки на покупателей. Жертвами мошенника становились его же клиенты. Он открывал на их имя карту и уверял, что это условие банка, а карта будет сразу же закрыта. Мошенник оформлял карты на сумму от 60 до 150 тысяч рублей.