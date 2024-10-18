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На Кубани мужчина оформлял на покупателей кредитки и присваивал деньги

В Туапсе продавец оформлял на покупателей кредитки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае мужчина оформлял на покупателей кредитки и присваивал деньги. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань».

Согласно опубликованной информации, на протяжении двух лет в Туапсе продавец одного из магазинов незаконно открывал кредитки на покупателей. Жертвами мошенника становились его же клиенты. Он открывал на их имя карту и уверял, что это условие банка, а карта будет сразу же закрыта. Мошенник оформлял карты на сумму от 60 до 150 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.