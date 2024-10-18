Из Ростова в сторону Батайска образовалась пробка

Из Ростова-на-Дону в сторону Батайска образовалась пробка. Об этом горожане сообщили вечером 18 октября.
Согласно электронным картам, затор растянулся на Восточном шоссе на несколько километров. Транспорт двигается буквально с черепашьей скоростью. Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.
Тем временем в Ростове-на-Дону ситуация на дорогах не лучше. Город сковали семибалльные пробки. Так, в районе ЦГБ автомобили застряли в пробке, аналогичная ситуация и на улице Лермонтовской. Затруднено движение на участке улицы Красноармейской и проспекте Октября. Пробка есть на Стадионной улице и Шеболдаева.