Мама из Ставрополя сбросила 40 килограммов за 2,5 года. Об этом сообщили наши коллеги из «КП- Северный Кавказ».
Жительница Михайловска всю жизнь имела пышные формы. Но в один момент она решилась на кардинальные изменения. Мама троих детей начала плодотворно работать над своим телом. Женщина скорректировала свое питание, добавила физические нагрузки.
— Она старается не голодать, а наедаться низкокалорийной полезной едой. На завтрак — каши без молока, между двумя приемами пищи — фрукты, а на обед салаты и нежирное мясо или рыба, — говорится в сообщении.
Так, благодаря силе воли женщина смогла добиться таких потрясающих результатов. Многодетная мама стремится к идеальному для нее весу — 50 килограммов.