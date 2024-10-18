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Мама из Ставрополя сбросила 40 килограммов за 2,5 года

Многодетная мама из Ставрополя сбросила килограммов за 2,5 года.

Источник: Комсомольская правда

Мама из Ставрополя сбросила 40 килограммов за 2,5 года. Об этом сообщили наши коллеги из «КП- Северный Кавказ».

Жительница Михайловска всю жизнь имела пышные формы. Но в один момент она решилась на кардинальные изменения. Мама троих детей начала плодотворно работать над своим телом. Женщина скорректировала свое питание, добавила физические нагрузки.

— Она старается не голодать, а наедаться низкокалорийной полезной едой. На завтрак — каши без молока, между двумя приемами пищи — фрукты, а на обед салаты и нежирное мясо или рыба, — говорится в сообщении.

Так, благодаря силе воли женщина смогла добиться таких потрясающих результатов. Многодетная мама стремится к идеальному для нее весу — 50 килограммов.