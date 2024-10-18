Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Пари НН» 19 октября

ФК «Ростов» после небольшого перерыва сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород». Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 19 октября.
Сейчас «Ростов» — на девятой строчке турнирной таблицы. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, как прошли последние матчи команды и какой прогноз дают на игру эксперты.
Неудачи «Ростова» начались с южного дерби 14 сентября. В гостевом матче с «Краснодаром» «Ростов» потерпел обидное поражение. Желто-синие начали прессинг в первые же минуты матча и постоянно создавали опасные моменты у ворот противника. Но команде как будто не везло: ростовчане раз за разом не могли забить. Судья отменил сначала пенальти, а потом и гол ростовчан. В отличие от соперников «быки» смогли реализовать моменты. На 16-й и 77-й минутах матча голы забил нападающий Эдуард Сперцян.
Казалось, что «Ростов» может наверстать упущенное в матчах с махачкалинским «Динамо» и «Акроном». Однако победами желто-синие снова не порадовали. 22 сентября и «Ростов», и «Динамо» показывали не самую яркую, а моментами скучную игру. Встреча же с «Акроном» встревожила болельщиков. Жилсон Тавареш открыл счет на пятой минуте матча. После этого новички РПЛ неоднократно создавали моменты у ворот хозяев поля. На 32-й минуте Артем Дзюба удвоил счет. После игры Валерий Карпин признал, что это был худший матч «Ростова» за последние два года.
Последнюю игру в рамках РПЛ «Ростов» провел со «Спартаком» 5 октября. Но черную полосу прервать не удалось. Дончане начали матч с серьезного прессинга и выглядели на поле ярче. Но уже в середине тайма по сути забили гол сами себе. Одоевский сделал опасную передачу на Глебова, чем воспользовался полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Судя по всему, этот поворот отразился на моральном духе команды. Уже через пять минут нападающий Шамар Николсон воспользовался ошибкой «Ростова» и удвоил преимущество. В компенсированное время ямайский футболист оформил дубль. Во втором тайме дончане попытались сократить отрыв, однако изменить счет не удалось.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ПАРИ НН — РОСТОВ».
У «Пари Нижний Новгород» в последних играх РПЛ — три ничьи, одна победа и одно поражение. Команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы. В последних пяти играх две победы — за «Ростовом», три — за «Пари НН». Тем не менее в предстоящем матче букмекеры прогнозируют победу «Ростова».