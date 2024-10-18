Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Пари НН» 19 октября

Последнюю игру в рамках РПЛ «Ростов» провел со «Спартаком» 5 октября. Но черную полосу прервать не удалось. Дончане начали матч с серьезного прессинга и выглядели на поле ярче. Но уже в середине тайма по сути забили гол сами себе. Одоевский сделал опасную передачу на Глебова, чем воспользовался полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Судя по всему, этот поворот отразился на моральном духе команды. Уже через пять минут нападающий Шамар Николсон воспользовался ошибкой «Ростова» и удвоил преимущество. В компенсированное время ямайский футболист оформил дубль. Во втором тайме дончане попытались сократить отрыв, однако изменить счет не удалось.