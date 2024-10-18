Выявлен структурный элемент, мешающий бактериям полностью разлагать древесину

Проведенные ими опыты указали на то, что скорость «переваривания» растительной биомассы зависела не только от доли лигнина в ее материи, но и от того, как много метилоксидных «хвостов» — молекул метилового спирта — было присоединено к одиночным звеньям этого биополимера. Чем больше их присутствовало в лигнине, тем хуже бактерии-экстремофилы справлялись с разложением биомассы.